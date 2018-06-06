Возгорание произошло в здании управы Бескудниковского района

«Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже административного здания, расположенного по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 16А. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 5 кв. м», — сказал собеседник агентства.

В МЧС отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация в здании также не проводилась.

По информации из открытых источников, по данному адресу располагается управа Бескудниковского района и территориальная избирательная комиссия района.