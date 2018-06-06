Ещё
Возгорание произошло в здании управы Бескудниковского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возгорание произошло в здании управы Бескудниковского района 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Бескудниково города Москвы
Возгорание произошло в административном здании в Бескудниковском районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» источник в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже административного здания, расположенного по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 16А. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 5 кв. м», — сказал собеседник агентства.
В МЧС отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация в здании также не проводилась.
По информации из открытых источников, по данному адресу располагается управа Бескудниковского района и территориальная избирательная комиссия района.
Агентство «Москва»: последние новости
Авиакомпания Tunisair выполнила первый рейс из Монастира во Внуково Почти 280 бригад Мосводостока дежурят в столице из-за ожидаемых ливней Один человек пострадал в результате пожара в частном доме в Люберцах
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель отказалась пускать Россию в G8336
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей31
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях132
Шойгу удивил россиян96
Украина избежала наказания за сбитый MH17110
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение