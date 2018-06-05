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Пять сел в Ахтынском районе Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе
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Пять сел в Ахтынском районе Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Из-за обильных дождей на газопроводе в Ахтынском районе Дагестана возникла аварийная ситуация, в результате которой без подачи топлива оказались более 2 тысяч человек в пяти населенных пунктах.
«Пятого июня в 14:30 в селе Ахты Ахтынского района в результате проливных дождей произошел размыв грунта и провисание участка надземного стального газопровода… Под отключение попадают потребители пяти населенных пунктов (2217 абонентов)», — сообщается на сайте Минэнерго России.
Работы по восстановлению газоснабжения начнутся в среду, 6 июня.
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