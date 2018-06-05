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В Чувашии из-за ветра без света остались тысячи домов
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В Чувашии из-за ветра без света остались тысячи домов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мой город Чебоксары
Почти 2,5 тыс. домов в семи населенных пунктах Чувашии остались без электричества из-за обрывов проводов, что произошло в результате сильного ветра с порывами более 20 м/с, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
«Из-за обрыва проводов оказались отключенными от электроэнергии семь населенных пунктов, 2 тыс. 403 дома, в том числе восемь многоквартирных… Аварийные бригады филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» приступили к работе», — сказано в сообщении.
От непогоды также пострадала кровля 13 жилых домов, в том числе многоквартирных, в которых проживают почти тысяча человек. Подключить дома к электросетям энергетики обещают до наступления темноты.
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