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Московский подросток подозревается в изнасиловании школьника
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Московский подросток подозревается в изнасиловании школьника 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: MosDay.ru
13-летний школьник стал жертвой сексуального насилия на севере Москвы. Несовершеннолетнего изнасиловали на лестничной площадке.
Со слов пострадавшего, это сделал 17‐летний сосед, передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.
Согласно предварительной информации, днём 6 июня отец пострадавшего мальчика занимался ремонтом автомобиля и находился во дворе дома. В это время мать мальчика убиралась в квартире.
Вечером женщина решила постирать вещи сына. Она заметила на трусах кровь. После этого мальчик рассказал, что его изнасиловал сосед с восьмого этажа.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что липецкие полицейские подозреваются в изнасиловании подростков.
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