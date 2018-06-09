Московский подросток подозревается в изнасиловании школьника

13-летний школьник стал жертвой сексуального насилия на севере Москвы . Несовершеннолетнего изнасиловали на лестничной площадке.

Со слов пострадавшего, это сделал 17‐летний сосед, передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.

Согласно предварительной информации, днём 6 июня отец пострадавшего мальчика занимался ремонтом автомобиля и находился во дворе дома. В это время мать мальчика убиралась в квартире.

Вечером женщина решила постирать вещи сына. Она заметила на трусах кровь. После этого мальчик рассказал, что его изнасиловал сосед с восьмого этажа.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что липецкие полицейские подозреваются в изнасиловании подростков.