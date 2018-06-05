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В чернобыльской зоне отчуждения произошёл крупный пожар
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В чернобыльской зоне отчуждения произошёл крупный пожар 

RT на русском 1 час назад
В Киевской области в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы на площади около 10 га. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины по области.
«5 июня в 10:10 в Киевской области, в зоне отчуждения и обязательного отселения произошло загорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 126 человек. В том числе задействована авиация ГСЧС — два самолёта Ан-32П и вертолёт Ми-8.
В июне 2017 года в чернобыльской зоне отчуждения произошёл пожар на площади 25 га.
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