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МЧС сообщило об угрозе обрушения конструкций казанского ТЦ «Порт»
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МЧС сообщило об угрозе обрушения конструкций казанского ТЦ «Порт» 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Пожарные не могут добраться до очага возгорания в казанском ТЦ «Порт» из-за высокой температуры, существует угроза обрушения конструкций, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре «Порт» на Оренбургском тракте в Казани поступило в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно выехали по второму номеру вызова. По прибытии было установлено, что горение происходит на первом этаже ТЦ. Площадь пожара первоначально составляла около 20 квадратных метров, к полудню она увеличилась до 200 квадратных метров. Был объявлен четвёртый номер вызова. Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.
По информации МЧС, горение происходит на первом этаже в блоке Б, открытого огня нет, идёт тление. К тушению от МЧС России привлекаются 135 человек, 36 единиц техники, организован подвоз воды коммунальной техникой. Контроль экологической обстановки на месте пожара осуществляет передвижная лаборатория минэкологии Татарстана.
"Из-за очень высокой температуры существует угроза обрушения — температура более 1000 градусов. Пожарные пока не могут подобраться к очагу возгорания, их силы направлены на то, чтобы снизить температуру", — сказал Родыгин.
Он уточнил, что горение по-прежнему происходит на первом этаже блока Б торгового центра. Пожарные работают из 11 стволов, силы направлены также на предотвращение перекидывания высокой температуры и огня на соседние блоки.
Оптово-розничный торговый центр «Порт» — один из современных торговых центров, был открыт на окраине Казани несколько лет назад. В ТЦ собраны десятки магазинов — от продуктового супермаркета "Ашан" до мебельных магазинов.
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