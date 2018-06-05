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Пожар произошел в чернобыльской зоне отчуждения
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Пожар произошел в чернобыльской зоне отчуждения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан сообщила о пожаре на площади 10 гектаров в Чернобыльской зоне отчуждения, передает РИА «Новости».
"Горит трава, сухостой. Возгорания леса пока нет. Горит в целом до 10 гектаров", — сказала Рубан.
Она также сообщила, что спасатели занимаются ликвидацией пожара с утра.
"Там уже работают более 20 единиц техники, около 100 человек личного состава", — сказала представитель украинской госслужбы.
По словам Рубан, в работах по тушению пожара также задействованы самолет и вертолет, оказывающие поддержку с воздуха.
Ранее сообщалось о планах по транспортировке около 200 щенков с территории Чернобыльской АЭС в США.
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