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Ужасающие кадры погребенных под пеплом в Гватемале
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Ужасающие кадры погребенных под пеплом в Гватемале 

Sputnik Эстония 22 минуты назад
Фото: Sputnik Эстония
На данный момент известно о 69 жертвах, в их числе дети. Более 300 человек ранены.
В стране объявлен трехдневный траур.
Извержение вулкана Фуэго стало самым мощным в республике за последние годы. Последствия стихии затронули около 2 миллионов человек. Под пеплом и грязью погребены улицы и дома. Экстренные службы страны работают в чрезвычайном режиме. Врачи и спасатели развозят раненых по ближайшим больницам, которые переполнены. Многие обращаются к врачам из-за проблем с дыхательными путями. Из района бедствия власти эвакуировали около 3 тысяч местных жителей.
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