Посетителей гипермаркета на северо-востоке столицы эвакуировали из-за задымления 

По информации экстренных служб, задымление произошло в помещении гипермаркета на улице Шереметьевская, дом 20.
Сотрудников одного из гипермаркетов, расположенного в торговом центре на северо-востоке столицы, эвакуируют из-за задымления во вторник, 5 июня.
— Из-за задымления в помещении гипермаркета на улице Шереметьевская, дом 20, производится эвакуация персонала и посетителей, — сообщил сотрудник экстренных служб.
Он также добавил, что пожарные ищут источник задымления, отмечает ТАСС. Согласно открытым источникам данных, по данному адресу расположен торговый центр «Капитолий».
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