Ещё
Посетителей гипермаркета на северо-востоке столицы эвакуировали из-за задымления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посетителей гипермаркета на северо-востоке столицы эвакуировали из-за задымления 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: РИА Новости
По информации экстренных служб, задымление произошло в помещении гипермаркета на улице Шереметьевская, дом 20.
Сотрудников одного из гипермаркетов, расположенного в торговом центре на северо-востоке столицы, эвакуируют из-за задымления во вторник, 5 июня.
— Из-за задымления в помещении гипермаркета на улице Шереметьевская, дом 20, производится эвакуация персонала и посетителей, — сообщил сотрудник экстренных служб.
Он также добавил, что пожарные ищут источник задымления, отмечает ТАСС. Согласно открытым источникам данных, по данному адресу расположен торговый центр «Капитолий».
МЕЖДУ ТЕМ  При пожаре на улице Приорова пострадал один человек
Вечерняя Москва: последние новости
Сотрудники МЧС потушили пожар в Приморском районе Петербурга Вертолет совершил вынужденную посадку в Аргентине Почти 280 бригад Мосводостока дежурят из-за ожидаемых ливней
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»594
В России появился новый штраф58
В Германии потребовали выслать посла США4
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка6
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение