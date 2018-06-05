Посетителей гипермаркета на северо-востоке столицы эвакуировали из-за задымления

По информации экстренных служб, задымление произошло в помещении гипермаркета на улице Шереметьевская, дом 20.

Сотрудников одного из гипермаркетов, расположенного в торговом центре на северо-востоке столицы, эвакуируют из-за задымления во вторник, 5 июня.

— Из-за задымления в помещении гипермаркета на улице Шереметьевская, дом 20, производится эвакуация персонала и посетителей, — сообщил сотрудник экстренных служб.

Он также добавил, что пожарные ищут источник задымления, отмечает ТАСС . Согласно открытым источникам данных, по данному адресу расположен торговый центр «Капитолий».

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