Московский ТЦ «Капитолий» эвакуировали после сообщения о задымлении

Торговый центр «Капитолий» на улице Шереметьевской в Москве эвакуировали из‐за короткого замыкания, сообщили «360» в МЧС

По словам собеседника «360», спасательные бригады, оперативно отреагировавшие на вызов, обнаружили что в здании произошло короткое замыкание, которое не переросло в пожар. Пострадавших и жертв в результате инцидента нет.

«Задымления после проверки здания не обнаружено. Было короткое замыкание без последующего горения. Администрация в целях безопасности людей из здания выводило на период осмотра», — сообщили в МЧС.