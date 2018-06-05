Московский ТЦ «Капитолий» эвакуировали после сообщения о задымлении 

Торговый центр «Капитолий» на улице Шереметьевской в Москве эвакуировали из‐за короткого замыкания, сообщили «360» в МЧС.
По словам собеседника «360», спасательные бригады, оперативно отреагировавшие на вызов, обнаружили что в здании произошло короткое замыкание, которое не переросло в пожар. Пострадавших и жертв в результате инцидента нет.
«Задымления после проверки здания не обнаружено. Было короткое замыкание без последующего горения. Администрация в целях безопасности людей из здания выводило на период осмотра», — сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание на первом этаже в торговом центре «Порт» в Казани. Об этом сообщил глава пресс‐службы МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.