При взрыве на руднике в Китае погибли 11 человек

В результате взрыва на руднике в китайской провинции Ляонин погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

По данным властей, в результате инцидента на руднике в городском округе Бэньси также пострадали девять человек, еще 25 находятся под завалами.

Sputniknews сообщает, что около рудника взорвался грузовик со взрывчаткой.

На место выехали представители местных властей.