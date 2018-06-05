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При взрыве на руднике в Китае погибли 11 человек
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При взрыве на руднике в Китае погибли 11 человек 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В результате взрыва на руднике в китайской провинции Ляонин погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.
По данным властей, в результате инцидента на руднике в городском округе Бэньси также пострадали девять человек, еще 25 находятся под завалами.
Sputniknews сообщает, что около рудника взорвался грузовик со взрывчаткой.
На место выехали представители местных властей.
Как отмечает Reuters, рудником, в которой добывается железная руда, владеет Huamei Group Company. Представители компании не ответили на телефонные звонки.
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