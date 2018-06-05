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Остров Чанциншадао с высоты птичьего полета
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Остров Чанциншадао с высоты птичьего полета 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньтун /Цзянсу/, 5 июня /Синьхуа/ — Покрытый густой растительностью остров Чанциншадао в городе Жугао провинции Цзянсу на востоке Китая.
Наньтун /Цзянсу/, 5 июня /Синьхуа/ — Покрытый густой растительностью остров Чанциншадао в городе Жугао провинции Цзянсу на востоке Китая.
Наньтун /Цзянсу/, 5 июня /Синьхуа/ — Покрытый густой растительностью остров Чанциншадао в городе Жугао провинции Цзянсу на востоке Китая.
Наньтун /Цзянсу/, 5 июня /Синьхуа/ — Покрытый густой растительностью остров Чанциншадао в городе Жугао провинции Цзянсу на востоке Китая.
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