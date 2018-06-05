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Летевший во Францию самолет сел в Нижневартовске
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Самолет, летевший во Францию из Китая, экстренно сел в Нижневартовске 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет, летевший во Францию из Китая, вынужденно сел в Нижневартовске (ХМАО) из-за недомогания ребенка, сообщили журналистам во вторник в официальном штабе правительства Югры.
По информации штаба, инцидент на борту произошел с двухлетним гражданином Франции.
"В Нижневартовске вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Китая во Францию. Юному пассажиру — гражданину Франции — стало плохо. У ребенка возникла аллергическая реакция на пищу", — сообщили в штабе, пояснив, что местные медики в полном объеме оказали ему необходимую помощь прямо на борту самолета.
Как уточнили РИА Новости в аэропорту Нижневартовска, самолет готовится вылететь в пункт назначения.
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