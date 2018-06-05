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Гидрометцентр РФ сообщает о реальной опасности для Приморья
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Гидрометцентр РФ сообщает о реальной опасности для Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в Приморском крае на среду, 6 июня. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты гидрометеорологических предупреждений на сайте Гидрометцентра России.
Подобное предупреждение передано из-за высокой пожароопасности в крае. Это значит, что «погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
Оранжевый уровень объявляют, когда погодные условия в виде ливней, гроз, града, жары и т. д. представляют реальную опасность. Подобные явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу.
Кроме того, на среду объявлен и желтый уровень опасности в Приморье — в связи с ожидающимися грозами и туманом. Желтый уровень, занимающий третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений и означающий, что погода «потенциально опасна». Высшая степень угрозы — красная — присваивается в случае, если возникает вероятность крупных разрушений и катастроф.
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