Гидрометцентр РФ сообщает о реальной опасности для Приморья

Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в Приморском крае на среду, 6 июня. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты гидрометеорологических предупреждений на сайте Гидрометцентра России

Подобное предупреждение передано из-за высокой пожароопасности в крае. Это значит, что «погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Оранжевый уровень объявляют, когда погодные условия в виде ливней, гроз, града, жары и т. д. представляют реальную опасность. Подобные явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу.

Кроме того, на среду объявлен и желтый уровень опасности в Приморье — в связи с ожидающимися грозами и туманом. Желтый уровень, занимающий третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений и означающий, что погода «потенциально опасна». Высшая степень угрозы — красная — присваивается в случае, если возникает вероятность крупных разрушений и катастроф.