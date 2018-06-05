В МЧС заявили о возможном обрушении горящего торгового центра в Казани 

Представители регионального МЧС заявили, что охваченный огнём торговый центр в Казани может частично обрушиться. Такая угроза существует в блоке, где обнаружили очаг возгорания, там очень высокая температура. Ранее стало известно, что в ТЦ «Порт» не сработала пожарная сигнализация, поскольку было отключено электричество. Из здания были эвакуированы 20-ть человек. Площадь возгорания составляет более 200 квадратных метров. На месте происшествия работают спасатели. Последняя проверка ТЦ была проведена в апреле. Тогда было предъявлено 5 нарушений правил пожарной безопасности. Устранило ли их руководство ТЦ неизвестно.