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В МЧС заявили о возможном обрушении горящего торгового центра в Казани
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В МЧС заявили о возможном обрушении горящего торгового центра в Казани 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Представители регионального МЧС заявили, что охваченный огнём торговый центр в Казани может частично обрушиться. Такая угроза существует в блоке, где обнаружили очаг возгорания, там очень высокая температура. Ранее стало известно, что в ТЦ «Порт» не сработала пожарная сигнализация, поскольку было отключено электричество. Из здания были эвакуированы 20-ть человек. Площадь возгорания составляет более 200 квадратных метров. На месте происшествия работают спасатели. Последняя проверка ТЦ была проведена в апреле. Тогда было предъявлено 5 нарушений правил пожарной безопасности. Устранило ли их руководство ТЦ неизвестно.
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