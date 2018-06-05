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Скончался пострадавший при пожаре в Оренбурге трёхлетний мальчик
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Скончался пострадавший при пожаре в Оренбурге трёхлетний мальчик 

RT на русском 1 час назад
В Оренбурге скончался трёхлетний мальчик, пострадавший при пожаре в доме на улице Ипподромной, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Ребёнок умер в больнице в понедельник, 4 июня.
Ещё одна пострадавшая — мать мальчика — находится в реанимации. Её состояние оценивают как крайне тяжёлое.
Пожар произошёл 3 июня. Причина возгорания ещё не установлена. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Nation News сообщало, что в Саратовской области завели уголовное дело после гибели троих детей при пожаре.
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