Скончался пострадавший при пожаре в Оренбурге трёхлетний мальчик

Оренбурге скончался трёхлетний мальчик, пострадавший при пожаре в доме на улице Ипподромной, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Ребёнок умер в больнице в понедельник, 4 июня.

Ещё одна пострадавшая — мать мальчика — находится в реанимации. Её состояние оценивают как крайне тяжёлое.

Пожар произошёл 3 июня. Причина возгорания ещё не установлена. По факту случившегося проводится проверка.