Источник: летевший из Китая во Францию самолет сел в ХМАО из-за недомогания ребенка

"Самолет запросил посадку и сел в районе 16:30 (14:30 мск). Рейс был международный из Китая во Францию. По предварительным данным, на борту ребенку стало плохо, возможно, было пищевое отравление", — сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает комментарием аэропорта.