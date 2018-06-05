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Источник: летевший из Китая во Францию самолет сел в ХМАО из-за недомогания ребенка
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Источник: летевший из Китая во Францию самолет сел в ХМАО из-за недомогания ребенка 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Самолет, летевший из Китая во Францию, приземлился в аэропорту Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югра) из-за почувствовавшего себя плохо ребенка. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Самолет запросил посадку и сел в районе 16:30 (14:30 мск). Рейс был международный из Китая во Францию. По предварительным данным, на борту ребенку стало плохо, возможно, было пищевое отравление", — сказал собеседник агентства.
ТАСС пока не располагает комментарием аэропорта.
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