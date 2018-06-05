Энергетики оценивают объем работ в пострадавшем от паводка якутском селе

"Аварийные бригады в условиях наводнения приступили к определению масштабов повреждений и объемов необходимых ремонтных работ на сетях тепло— и водоснабжения в подтопленном селе Усть-Яна в Якутии", — отмечается в сообщении.

На текущий момент в районе села затопленными остаются 100% коммунальных сетей. Уровень воды в реке Яна составляет 1044 см при критической отметке 1023 см.

Энергетики составляют план восстановления коммунальных сетей. Для обеспечения безопасности потребителей и оборудования в условиях паводка тепло-водоснабжение в селе полностью приостановлено.

С 14 мая в республике объявлен режим ЧС федерального уровня. Как сообщила КГУ «Служба спасения республики Саха (Якутия)» в понедельник, река Яна, где проходит ледоход, полностью подтопила село. Сейчас там работают спасатели, идет частичная эвакуация жителей.