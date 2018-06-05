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Энергетики оценивают объем работ в пострадавшем от паводка якутском селе
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Энергетики оценивают объем работ в пострадавшем от паводка якутском селе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Энергетики оценивают масштаб повреждений и объем необходимых ремонтных работ на сетях в пострадавшем от паводка селе Усть-Янского района Якутии, сообщает "Якутскэнерго".
"Аварийные бригады в условиях наводнения приступили к определению масштабов повреждений и объемов необходимых ремонтных работ на сетях тепло— и водоснабжения в подтопленном селе Усть-Яна в Якутии", — отмечается в сообщении.
На текущий момент в районе села затопленными остаются 100% коммунальных сетей. Уровень воды в реке Яна составляет 1044 см при критической отметке 1023 см.
Энергетики составляют план восстановления коммунальных сетей. Для обеспечения безопасности потребителей и оборудования в условиях паводка тепло-водоснабжение в селе полностью приостановлено.
С 14 мая в республике объявлен режим ЧС федерального уровня. Как сообщила КГУ «Служба спасения республики Саха (Якутия)» в понедельник, река Яна, где проходит ледоход, полностью подтопила село. Сейчас там работают спасатели, идет частичная эвакуация жителей.
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