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Перекрытия горящего ТЦ в Казани могут обрушиться
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Перекрытия горящего ТЦ в Казани могут обрушиться 

BFM.RU 1 час назад
Горящему торговому центру «Порт» в Казани грозит обрушение. Причина — очень высокая температура в очаге возгорания. В блоке «Б» на первом этаже температура поднялась до тысячи градусов. По этой же причине пожарным не удается подойти к очагу, их силы направлены на понижение температуры. Об этом ТАСС сообщили в главке МЧС по Татарстану. Площадь пожара ранее возросла в 10 раз — с 20 до 200 квадратных метров.
Обстановка осложняется тем, что район, в котором располагается здание, маловодный. Воду подвозит коммунальная техника.
Информация о задымлении в торговом центре поступила около 8:22 мск. Пожарные эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности». Известно, что прокуратура проводила в торговом центре проверку в марте этого года. Был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности.
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