Перекрытия горящего ТЦ в Казани могут обрушиться

Горящему торговому центру «Порт» в Казани грозит обрушение. Причина — очень высокая температура в очаге возгорания. В блоке «Б» на первом этаже температура поднялась до тысячи градусов. По этой же причине пожарным не удается подойти к очагу, их силы направлены на понижение температуры. Об этом ТАСС сообщили в главке МЧС по Татарстану. Площадь пожара ранее возросла в 10 раз — с 20 до 200 квадратных метров.

Обстановка осложняется тем, что район, в котором располагается здание, маловодный. Воду подвозит коммунальная техника.