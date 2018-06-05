Более пяти тысяч военных готовы тушить лесные пожары на Урале, в Сибири и Поволжье 

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 5 тысяч военнослужащих Центрального военного округа и более 700 единиц техники готовы тушить лесные пожары на Урале, в Сибири и Поволжье, сообщили во вторник в пресс-службе военного округа.
"Всего в готовности содержатся 5 тысяч 318 человек и 709 единиц техники для борьбы с лесными пожарами в Сибири, на Урале и в Поволжье. В том числе четырнадцать летательных аппаратов: 10 вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами и 4 самолета Ан-26 и Ан-12. Группировки созданы в 29 территориальных гарнизонах во всех субъектах РФ, на территории которых расположен округ", — сказали в пресс-службе.
По данным Авиалесоохраны, на данный момент зарегистрированы лесные пожары в Красноярском крае на площади 790 га, в Туве — на 693 га, а также единичные очаги в Иркутской области.
В конце мая военнослужащие привлекались для тушения лесного пожара площадью более 200 га в Челябинской области. Военные вертолеты Ми-8 сбросили на очаг возгорания более 300 тонн воды, отстояв от огня несколько населенных пунктов.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 регионов России.