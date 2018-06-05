Ещё
Более пяти тысяч военных готовы тушить лесные пожары на Урале, в Сибири и Поволжье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Более пяти тысяч военных готовы тушить лесные пожары на Урале, в Сибири и Поволжье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 5 тысяч военнослужащих Центрального военного округа и более 700 единиц техники готовы тушить лесные пожары на Урале, в Сибири и Поволжье, сообщили во вторник в пресс-службе военного округа.
"Всего в готовности содержатся 5 тысяч 318 человек и 709 единиц техники для борьбы с лесными пожарами в Сибири, на Урале и в Поволжье. В том числе четырнадцать летательных аппаратов: 10 вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами и 4 самолета Ан-26 и Ан-12. Группировки созданы в 29 территориальных гарнизонах во всех субъектах РФ, на территории которых расположен округ", — сказали в пресс-службе.
По данным Авиалесоохраны, на данный момент зарегистрированы лесные пожары в Красноярском крае на площади 790 га, в Туве — на 693 га, а также единичные очаги в Иркутской области.
В конце мая военнослужащие привлекались для тушения лесного пожара площадью более 200 га в Челябинской области. Военные вертолеты Ми-8 сбросили на очаг возгорания более 300 тонн воды, отстояв от огня несколько населенных пунктов.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 регионов России.
ТАСС: последние новости
Полтысячи гектаров леса горит на севере Красноярского края, введен режим ЧС Reuters: число тел мигрантов, найденных спасателями у берегов Туниса, выросло до 48 Крупный пожар на складе с макулатурой на юго-востоке Москвы локализован
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии137
Банки получили право блокировать карты россиян179
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе90
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение