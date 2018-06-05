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Аэропорт Дагестана принял более 100 тысяч пассажиров за май
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Аэропорт Дагестана принял более 100 тысяч пассажиров за май 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Аэропорт Дагестана принял более 100 тысяч пассажиров за майПо данным международного аэропорта «Махачкала», за май текущего года пассажиропоток аэропорта составил более 100 тысяч пассажиров.
По сравнению с прошлым годом, число пассажиров в Дагестан увеличилось на 29%.
В целом, количество пассажиров за начало 2018 года составило почти 500 тысяч пассажиров, это на 20% превышает прошлогодний показатель. Пропускная способность аэропорта составляет 200 человек на внутренних рейсах и 60 пассажиров на международных сообщениях в сутки.
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