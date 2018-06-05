Аэропорт Дагестана принял более 100 тысяч пассажиров за май 

Аэропорт Дагестана принял более 100 тысяч пассажиров за майПо данным международного аэропорта «Махачкала», за май текущего года пассажиропоток аэропорта составил более 100 тысяч пассажиров.
По сравнению с прошлым годом, число пассажиров в Дагестан увеличилось на 29%.
В целом, количество пассажиров за начало 2018 года составило почти 500 тысяч пассажиров, это на 20% превышает прошлогодний показатель. Пропускная способность аэропорта составляет 200 человек на внутренних рейсах и 60 пассажиров на международных сообщениях в сутки.