Порядка 45 участков автодорог отремонтируют в Серпуховском районе в 2018 году

Дорожное покрытие планируют поменять на 45 участках автомобильных дорог в Серпуховском районе Подмосковья , а в самом Серпухове отремонтируют дороги на девяти участках дорог протяженностью 12 километров, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Серпуховском районе в этом году (в 2018 году — ред.) планируется заменить асфальтобетонное покрытие на 11 участках региональных дорог протяженностью 40 километров и на 13 участках муниципальных дорог протяженностью 5 километров», — говорится в сообщении.

Ремонт муниципальной сети дорог будет софинансироваться из регионального дорожного фонда. С этого года финансирование ремонта дорог в муниципалитетах осуществляется на 95% из средств дорожного фонда Московской области и 5% из бюджетов муниципалитета.

Обновление асфальтобетонного дорожного покрытия уже завершили на 22 участках дорог. В Серпухове покрытие заменили на участках: «Серпухов–Причалы» с 0,6 километра по второй километр, на улице Володарского с 0 километра по 1,2 километра, улица Чернышевского с 0,6 километра по 1,6 километра, площадь Ленина с 0 километра по 0,5 километров, улица Екатерины Дашковой с 0 километра по 1,3 километра.

Помимо этого, рабочие отремонтировали Окское шоссе (с 0,7 километра по 1,1 километра) и Борисовское шоссе (с 0 километра по 2,1 километра), также улицу Кожевенную (0,34 километра), улицу Рабочую (0,34 километра), улицу Калинина (0,64 километра), улицу Карла Маркса (0,14 километра), улицу Октябрьская (0,42 километра), 2-й Северный переулок (0,43 километра), улицу Луначарского (1 километр).

«На данный момент ремонтные работы ведутся в Серпуховском районе на участках: «Ланьшино-Михайловка-Селино-Пущино» с 0 километра по 5 километр и «Серпухов-Данки-Турово» — Барыбино с 0 километра по 5,5 километров», — сообщил гендиректор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин

На эти участки нанесут дорожную разметку, ремонт проведут на тех дорогах, которых выбрали в результате голосования на портале «Добродел».