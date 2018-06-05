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Власти Нижнего Новгорода отремонтируют поврежденные ураганом кровли
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Власти Нижнего Новгорода отремонтируют поврежденные ураганом кровли 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
ТАСС, 5 июня. Кровли жилых домов и социально значимых объектов Нижнего Новгорода, поврежденные от урагана, который прошел в городе 30 мая, отремонтируют к среде, об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
"Сегодня состоится третье заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где будет принято решение по восстановлению всех кровель жилых домов и социально значимых объектов до завтрашнего дня", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ремонтные работы в городе почти завершены, сейчас сотрудники мэрии собирают информацию и высылают ремонтные бригады по адресам, о которых сообщают горожане. В ликвидации последствий урагана приняли участие около 180 бригад, более 700 человек и 190 единиц техники.
30 мая в Нижнем Новгороде прошел ураган, скорость которого доходила до 27 м/с [10 баллов из 12 по шкале Бофорта — «сильный шторм»], лишил электроснабжения 1 441 жилой дом, из которых почти 700 — частные, повредил 114 кровель, 12 осветительных опор, 238 автомобилей, повалил более 3 500 деревьев. 10 человек получили легкие травмы.
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