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Срочно: Несколько человек погибли в результате терактов в Нигере
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"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Срочно: Несколько человек погибли в результате терактов в Нигере 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ниамей, 5 июня /Синьхуа/ — Несколько человек погибли ночью в понедельник в городе Дифа на юго-востоке Нигера в результате атак террористов группировки "Боко харам".
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