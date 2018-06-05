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Срочно: Несколько человек погибли в результате терактов в Нигере
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Срочно: Несколько человек погибли в результате терактов в Нигере
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Ниамей
, 5 июня /
Синьхуа
/ — Несколько человек погибли ночью в понедельник в городе Дифа на юго-востоке
Нигера
в результате атак террористов группировки
"Боко харам"
.
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