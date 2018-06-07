В Пермском крае на пожаре погибли три человека

Деревянный дом полностью сгорел в деревне Канабеки Лысьвенского райна. Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю , сообщение о возгорании пожарные получили около пяти часов утра. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, врачи скорой помощи, работники электрических сетей. Пламя удалось локализовать в 6.35, а полностью ликвидировать возгорание — в 7.15. По предварительным данным, в огне погибли три человека. Деревянный дом выгорел полностью. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.