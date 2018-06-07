Ещё
В Пермском крае на пожаре погибли три человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кобзон вступился за Ефремова
Кобзон вступился за Ефремова

В Пермском крае на пожаре погибли три человека 

АиФ Пермь 18 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Деревянный дом полностью сгорел в деревне Канабеки Лысьвенского райна.
Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании пожарные получили около пяти часов утра. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, врачи скорой помощи, работники электрических сетей. Пламя удалось локализовать в 6.35, а полностью ликвидировать возгорание — в 7.15.
По предварительным данным, в огне погибли три человека. Деревянный дом выгорел полностью. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
АиФ Пермь: последние новости
Последствия урагана в Прикамье: отключение электричества и снесённые крыши Шестилетнюю модель из Перми назвали самой красивой девочкой в мире Сетевики опубликовали график отключения горячей воды в Перми
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН279
Россиянам добавят еще один выходной74
Эксперты шокированы подробностями в тайне перевала Дятлова30
Ефремова уличили в нарушении закона240
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»2
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Другое
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение