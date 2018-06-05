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За неделю в Рязанской области на пожарах погибло два человека
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За неделю в Рязанской области на пожарах погибло два человека 

Новости Рязани 55 минут назад
Фото: Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области в результате пожаров погибло два человека, и один пострадавший получил травмы. Об этом изданию «Новости Рязани» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Так, в Касимовском районе на пожаре погиб мужчина 1975 года рождения. Трагический инцидент произошел утром в субботу, 02 июня, в населенном пункте Шемордино, где загорелся жилой деревянный дом. В тушении принимали участие два пожарных расчета ГПС и добровольцы из пожарной команды Торбаевского сельского поселения, однако жилище отстоять не удалось, дом полностью сгорел. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и ущерб.
По информации ведомства, за семь дней в регионе произошло 19 пожаров, огнем было уничтожено и повреждено 15 строений и одна единица техники. Кроме того, пожарно-спасательные формирования один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах области происшествия не регистрировались.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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