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Городские службы устраняют последствия провала грунта на юго-западе столицы
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Городские службы устраняют последствия провала грунта на юго-западе столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Информацию об этом «ВМ» подтвердили в пресс-службе МЧС.
Во вторник, 5 июня, на юго-западе Москвы произошел провал грунта. Информацию об этом «ВМ» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
— В настоящее время сотрудники префектуры Юго-Западного административного округа совместно с экстренными службами занимаются выяснением причин произошедшего, — добавили в пресс-службе ведомства.
Провал произошел по адресу: улица Нагорная, около дома № 39.
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