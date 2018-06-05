Городские службы устраняют последствия провала грунта на юго-западе столицы

Информацию об этом «ВМ» подтвердили в пресс-службе МЧС

Во вторник, 5 июня, на юго-западе Москвы произошел провал грунта. Информацию об этом «ВМ» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

— В настоящее время сотрудники префектуры Юго-Западного административного округа совместно с экстренными службами занимаются выяснением причин произошедшего, — добавили в пресс-службе ведомства.

Провал произошел по адресу: улица Нагорная, около дома № 39.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Использование новых технологий поможет избежать разрушения асфальта на дорогах

Около 100 километров битумной ленты используют для ремонта московских дорог

Пешеходные переходы предлагают приподнять над землей