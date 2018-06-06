В Зеленоградске спасатели вытащили из воды двух утопающих

Оба пострадавших были пьяны. К их счастью, поблизости оказались спасатели, сообщает сайт администрации округа.

Один из тонущих нарушил запрет на купание, решив окунуться в воды Балтийского моря в районе городского пляжа «У Нептуна». Отдыхающий не рассчитал свои силы и в воде почувствовал себя плохо. Помогли ему «экспериментальные» буйки, установленные до начала курортного сезона: мужчина зацепился за канат и стал звать на помощь. Спасатели подоспели вовремя.

Еще один инцидент произошел в районе спасательной станции за пределами официального пляжа.

«Двое нетрезвых мужчин решили прогуляться по бунам. Один из них упал в воду. Зеленоградские спасатели помогли отдыхающему. К операции подключились спасатели МЧС . Пострадавшего осмотрели медики, помощь ему не понадобилась», — сообщили в администрации.

Напомним, ранее МЧС предупредило об опасных течениях на Балтийском море.