Ещё
В Зеленоградске спасатели вытащили из воды двух утопающих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зеленоградске спасатели вытащили из воды двух утопающих 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Оба пострадавших были пьяны. К их счастью, поблизости оказались спасатели, сообщает сайт администрации округа.
Один из тонущих нарушил запрет на купание, решив окунуться в воды Балтийского моря в районе городского пляжа «У Нептуна». Отдыхающий не рассчитал свои силы и в воде почувствовал себя плохо. Помогли ему «экспериментальные» буйки, установленные до начала курортного сезона: мужчина зацепился за канат и стал звать на помощь. Спасатели подоспели вовремя.
Еще один инцидент произошел в районе спасательной станции за пределами официального пляжа.
«Двое нетрезвых мужчин решили прогуляться по бунам. Один из них упал в воду. Зеленоградские спасатели помогли отдыхающему. К операции подключились спасатели МЧС. Пострадавшего осмотрели медики, помощь ему не понадобилась», — сообщили в администрации.
Напомним, ранее МЧС предупредило об опасных течениях на Балтийском море.
АиФ: последние новости
МЧС предупредило об опасных течениях на Балтийском море Стало известно имя нового директора ГТРК «Калининград» В Балтийске устанавливают причину разлива нефтепродуктов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель отказалась пускать Россию в G8336
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей31
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях132
Шойгу удивил россиян96
Украина избежала наказания за сбитый MH17110
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение