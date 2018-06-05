279 бригад дежурят в столице из-за ожидаемых ливней

«Мосводосток» привлек 279 бригад для предупреждения скоплений воды на столичных улицах из-за прогнозируемого во вторник дождя. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В преддверии обильных осадков к работе привлечено 279 бригад, в составе которых более 1,1 тыс. сотрудников и 370 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях», — сказал собеседник агентства.

Он также попросил жителей столицы при обнаружении скоплений воды незамедлительно обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу организации по телефону 8 (495) 657-87-03.

Ранее столичное управление МЧС предупредило о дожде и порывистом ветре в течение вторника.

фото: ege.tourister.ru