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279 бригад дежурят в столице из-за ожидаемых ливней
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279 бригад дежурят в столице из-за ожидаемых ливней 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
«Мосводосток» привлек 279 бригад для предупреждения скоплений воды на столичных улицах из-за прогнозируемого во вторник дождя. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«В преддверии обильных осадков к работе привлечено 279 бригад, в составе которых более 1,1 тыс. сотрудников и 370 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях», — сказал собеседник агентства.
Он также попросил жителей столицы при обнаружении скоплений воды незамедлительно обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу организации по телефону 8 (495) 657-87-03.
Ранее столичное управление МЧС предупредило о дожде и порывистом ветре в течение вторника.
фото: ege.tourister.ru
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