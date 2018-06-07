В Красноярском крае произошёл пожар в жилом доме

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В городе Лесосибирске произошло загорание жилого дома», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к тушению привлекли 31 человека и 10 единиц техники.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, огонь охватил двухэтажный восьмиквартирный деревянный дом на площади около 500 квадратных метров.

Ранее URA.RU передавало, что трое детей погибли при пожаре на Урале.