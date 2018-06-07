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В Красноярском крае произошёл пожар в жилом доме
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В Красноярском крае произошёл пожар в жилом доме 

RT на русском 55 минут назад
Фото: RT на русском
В МЧС сообщили, что в Красноярском крае произошло возгорание в жилом доме.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В городе Лесосибирске произошло загорание жилого дома», — указывается в заявлении.
Отмечается, что к тушению привлекли 31 человека и 10 единиц техники.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, огонь охватил двухэтажный восьмиквартирный деревянный дом на площади около 500 квадратных метров.
Ранее URA.RU передавало, что трое детей погибли при пожаре на Урале.
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