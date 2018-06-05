МЧС предупредило об угрозе обрушения казанского ТЦ «Порт» из-за пожара

"Из-за очень высокой температуры существует угроза обрушения — температура более 1000 градусов. Пожарные пока не могут подобраться к очагу возгорания, их силы направлены на то, чтобы снизить температуру", — заявил Родыгин.

Сообщается, что горение происходит на первом этаже в блоке Б, открытого огня нет, происходит интенсивное тление. В ликвидации участвуют 135 человек и 36 единиц техники, организован подвоз воды сотрудниками коммунальных служб.