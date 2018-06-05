Угрозы нет: разрушение дамбы в Цимлянском водохранилище остановили

Глава администрации Волгодонска Виктор Мельник рассказал о состоянии треснувшей дамбы Цимлянского водохранилища. Он заявил, что соцсети и СМИ виноваты в нагнетании паники вокруг ситуации со сломанными плитами. В конце мая в ряде ростовских пабликов писали о том, что дамбу, пострадавшую из-за шторма, вот-вот прорвет и «смоет» едва ли не половину всей области.

— Эта дамба не является подпорной. Даже если бы она полностью разрушилась, это бы не привело ни к затоплению соседних территорий, ни к нарушению водоснабжения города. Водопроводная сеть, которая питает город от водозабора, лежит на отдельных сваях, и даже гипотетическое разрушение дамбы никак бы не отразилось на ее целостности, — завил градоначальник Волгодонска.

А глава ГО и ЧС Волгодонска Олег Растегаев отметил, что разрушение дамбы, «ставшей героиней новостей», остановлено.

В пресс-службе местной администрации также добавили, что в Цимлянском водохранилище резко снизился показатель загрязненности воды сине-зелеными водорослями.