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Угрозы нет: разрушение дамбы в Цимлянском водохранилище остановили
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Угрозы нет: разрушение дамбы в Цимлянском водохранилище остановили 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельник рассказал о состоянии треснувшей дамбы Цимлянского водохранилища. Он заявил, что соцсети и СМИ виноваты в нагнетании паники вокруг ситуации со сломанными плитами. В конце мая в ряде ростовских пабликов писали о том, что дамбу, пострадавшую из-за шторма, вот-вот прорвет и «смоет» едва ли не половину всей области.
— Эта дамба не является подпорной. Даже если бы она полностью разрушилась, это бы не привело ни к затоплению соседних территорий, ни к нарушению водоснабжения города. Водопроводная сеть, которая питает город от водозабора, лежит на отдельных сваях, и даже гипотетическое разрушение дамбы никак бы не отразилось на ее целостности, — завил градоначальник Волгодонска.
А глава ГО и ЧС Волгодонска Олег Растегаев отметил, что разрушение дамбы, «ставшей героиней новостей», остановлено.
В пресс-службе местной администрации также добавили, что в Цимлянском водохранилище резко снизился показатель загрязненности воды сине-зелеными водорослями.
Часть плит дамбы в водохранилище разрушилась в конце мая из-за ударов десятиметровых волн. В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области тогда заявляли, что существовала возможность подтопления. Опасными зонами назвали Цимлянский, Волгодонской, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Багаевский районы и Волгодонск.
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