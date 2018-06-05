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Пожар в «Порту»: воду к ТЦ в Казани подвозят коммунальщики
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Пожар в «Порту»: воду к ТЦ в Казани подвозят коммунальщики 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В торговом центре «Порт» в Казани огнем охвачено от 20 до 60 кв. метров, передает "Интерфакс".
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану во вторник, в ликвидации последствий происшествия участвуют 319 человек, задействованы 74 единицы техники, в том числе от МЧС России 135 человек, 36 единицы техники.
По словам спасателей, обстановка осложнена тем, что район маловодный. Воду привозит коммунальная техника. Экологическая обстановка контролируется передвижной лабораторией министерства экологии и природных ресурсов республики.
Информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения 5 июня в 8:22 по Москве. Возгорание возникло на первом этаже ТЦ. Приехавшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек. О пострадавших сведений пока нет.
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