Пожар в «Порту»: воду к ТЦ в Казани подвозят коммунальщики

В торговом центре «Порт» в Казани огнем охвачено от 20 до 60 кв. метров, передает "Интерфакс" Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану во вторник, в ликвидации последствий происшествия участвуют 319 человек, задействованы 74 единицы техники, в том числе от МЧС России 135 человек, 36 единицы техники. По словам спасателей, обстановка осложнена тем, что район маловодный. Воду привозит коммунальная техника. Экологическая обстановка контролируется передвижной лабораторией министерства экологии и природных ресурсов республики. Информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения 5 июня в 8:22 по Москве . Возгорание возникло на первом этаже ТЦ. Приехавшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек. О пострадавших сведений пока нет.