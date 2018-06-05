12-балльный шторм с борта сухогруза

Не зря говорят, что море делает человека свободным. Бушующая стихия заставляет забыть все мелочные повседневные проблемы: взгляните только, как смело капитан сухогруза справляется со штормом силой в целых 12 баллов!

Грузовой танкер пошел в самое сердце шторма несмотря на предупреждение операторов с берега. То ли сроки доставки поджимали, то ли капитан просто оказался сорвиголовой, решившим проверить себя в борьбе со стихией — кто знает.

Сила ветра в море определяется по 12-бальной шкале, разработанной еще английским адмиралом Бофортом. Ураган, показанный в видео, дотягивает как раз до верхней планки.

Удивительно, но в этом шторме капитан умудрился не потерять ни одного контейнера. Правда, неясно, пойдут ли с ним в следующий рейс моряки — с таким сорвиголовой даже грузовой поход оказывается действительно опасной затеей.