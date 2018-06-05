Ещё
12-балльный шторм с борта сухогруза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

12-балльный шторм с борта сухогруза 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Не зря говорят, что море делает человека свободным. Бушующая стихия заставляет забыть все мелочные повседневные проблемы: взгляните только, как смело капитан сухогруза справляется со штормом силой в целых 12 баллов!
Грузовой танкер пошел в самое сердце шторма несмотря на предупреждение операторов с берега. То ли сроки доставки поджимали, то ли капитан просто оказался сорвиголовой, решившим проверить себя в борьбе со стихией — кто знает.
Сила ветра в море определяется по 12-бальной шкале, разработанной еще английским адмиралом Бофортом. Ураган, показанный в видео, дотягивает как раз до верхней планки.
Удивительно, но в этом шторме капитан умудрился не потерять ни одного контейнера. Правда, неясно, пойдут ли с ним в следующий рейс моряки — с таким сорвиголовой даже грузовой поход оказывается действительно опасной затеей.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки получили право блокировать карты россиян45
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза526
Путин осадил журналиста по-немецки162
Смертельный круиз13
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус241
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко рассказал о цели «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
00:33
Горящий ТЦ в Казани может обрушиться
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение