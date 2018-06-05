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Почти 280 бригад Мосводостока дежурят в столице из-за ожидаемых ливней
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Почти 280 бригад Мосводостока дежурят в столице из-за ожидаемых ливней 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Почти 280 бригад ГУП «Мосводосток» привлечено для предупреждения скоплений воды на столичных улицах из-за прогнозируемого во вторник дождя. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе предприятия.
«В преддверии обильных осадков к работе привлечено 279 бригад, в составе которых более 1,1 тыс. сотрудников и 370 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу организации по телефону 8 (495) 657-87-03.
Ранее столичное управление МЧС предупредило о дожде и порывистом ветре в течение вторника.
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