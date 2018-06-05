Почти 280 бригад Мосводостока дежурят в столице из-за ожидаемых ливней

Почти 280 бригад ГУП «Мосводосток» привлечено для предупреждения скоплений воды на столичных улицах из-за прогнозируемого во вторник дождя. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе предприятия.

«В преддверии обильных осадков к работе привлечено 279 бригад, в составе которых более 1,1 тыс. сотрудников и 370 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу организации по телефону 8 (495) 657-87-03.