Шквалистый ветер обрушился накануне на Можайск

В подмосковном Можайске 4 июня зафиксировали штормовые порывы ветра до 24 метров в секунду, во вторник же в Московском регионе порывы могут усилиться до 17 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Накануне вечером и прошедшей ночью Московский регион пересекал холодный атмосферный фронт циклона. Атмосферное давление заметно понизилось, усилился ветер, прошли дожди, местами сопровождаясь грозами, и началось понижение температуры.

«В столице и окрестностях выпало от 3 до 10 миллиметров дождя за 12 часов. В Можайске вечером 4 июня был зафиксирован сильный шквалистый ветер с порывом до 24 метров в секунду. По последним данным, в городе вновь отмечено усиление ветра порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.