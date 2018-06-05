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Шквалистый ветер обрушился накануне на Можайск
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Шквалистый ветер обрушился накануне на Можайск 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Можайске 4 июня зафиксировали штормовые порывы ветра до 24 метров в секунду, во вторник же в Московском регионе порывы могут усилиться до 17 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Накануне вечером и прошедшей ночью Московский регион пересекал холодный атмосферный фронт циклона. Атмосферное давление заметно понизилось, усилился ветер, прошли дожди, местами сопровождаясь грозами, и началось понижение температуры.
«В столице и окрестностях выпало от 3 до 10 миллиметров дождя за 12 часов. В Можайске вечером 4 июня был зафиксирован сильный шквалистый ветер с порывом до 24 метров в секунду. По последним данным, в городе вновь отмечено усиление ветра порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Во вторник Подмосковье и Москва останутся вблизи активной фронтальной зоны. Время от времени будет приниматься дождь, не исключено усиление ветра в порывах до 12-17 метров в секунду. Температура днем не превысит 15 градусов.
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