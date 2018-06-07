Свыше 500 детей из пострадавших от паводка районов Якутии нуждаются в летнем отдыхе

ТАСС , 7 июня. Более 500 детей из пострадавших от паводка районов Якутии нуждаются в оздоровлении и летнем отдыхе. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба регионального минобразования

"Проводится мониторинг численности детей, вывезенных в пункты временной эвакуации и нуждающихся в организации отдыха и оздоровления согласно заявкам муниципальных районов. По предварительным данным, в отдыхе и оздоровлении остро нуждаются 545 детей из 11 районов", — говорится в сообщении.

По словам министра образования и науки республики Владимира Егорова, в центре отдыха и оздоровления «Сосновый бор» уже размещены 39 детей, которых сотрудники МЧС экстренно вывезли из села Березовка и города Среднеколымск

Региональные СМИ отмечают, что три пострадавших от паводка района Якутии уже подали 346 заявок на организацию отдыха и оздоровления детей. Согласно указу врио главы региона Айсена Николаева , детей разместят в четырех санаториях республики — «Сосновый бор», «Чэчир», «Дружба» и «Смена».

С мая из-за разлива Лены, Алдана , Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии пострадали 53 населенных пункта. В 46 населенных пунктах были затоплены свыше 1,2 тыс. жилых домов. Более 4,5 тыс. жителей обратились за материальной помощью.

По данным регионального ГУ МЧС на среду, в зоне подтопления остаются город Среднеколымск, села Налимск и Походск. В республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.