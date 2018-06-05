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Строительство нового жилья в пострадавшем от паводка районе Якутии начнется в 2019 году
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Строительство нового жилья в пострадавшем от паводка районе Якутии начнется в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 июня. Строительство нового жилья в Верхнеколымском районе Якутии, который пострадал от разлива рек, начнется в 2019 году, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
"Врио главы Якутии Айсен Николаев во вторник вылетел в колымские улусы республики, в которых складывается наиболее сложная паводковая обстановка. Первое оперативное совещание он провел в Верхнеколымском районе, где в зону подтопления попали два населенных пункта — Зырянка и Верхнеколымск… Николаев констатировал, что построить новые дома за оставшееся до зимы время невозможно. Врио главы поручил руководству района помочь подготовить дома для зимовки, чтобы в 2019 году начать активное строительство", — говорится в сообщении.
По словам и.о. главы района Леонида Лысенко, сейчас вода пошла на спад, хотя взлетно-посадочная полоса Зырянки все еще затоплена. Николаев поручил в ближайшее время завезти в пострадавшие населенные пункты стройматериалы и привлечь к аварийно-восстановительным работам студенческие стройотряды.
По данным региональных властей, из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии пострадали 53 населенных пункта. В 46 населенных пунктах затоплены свыше 1,2 тыс. жилых домов, где живут 4,7 тыс. человек. Более 4,5 тыс. жителей обратились за материальной помощью.
Для людей, оказавшихся в зоне паводка, развернуты пункты временного размещения, местные жители также пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. В республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.
Верхнеколымский район находится на северо-востоке Якутии. В нем проживают около 4,2 тыс. человек. Административный центр — поселок Зырянка с 2,8 тыс. жителей.
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