Ещё
В одном из районов Красноярского края из-за пожаров введен режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одном из районов Красноярского края из-за пожаров введен режим ЧС 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
На территории края с 20 апреля действует особый противопожарный режим. В Мотыгинском районе из-за лесных пожаров введен режим ЧС. По информации министерства лесного хозяйства, горят леса, поврежденные сибирским шелкопрядом. Все очаги возгораний находятся далеко от населенных пунктом, поэтому угрозы для жителей района нет.
Сохраняется высокая пожарная опасность в центральных и южных районах края. Как сообщили минлесхозе, на территории края зарегистрировано восемь пожаров. Горят леса в Богучанском, Канском, Абанском, Березовском, Уярском и Ермаковском районах.
«Общая площадь возгораний — 606,8 га. Большая часть пожаров зафиксирована в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний оперативно были доставлены сотрудники Лесопожарного центра. В тушении принимают участие 177 человек, задействовано 15 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
По предварительной версии, в большинстве случаев возгорания возникли по вине жителей и из-за грозы.
Специалисты МЧС напоминают жителям, что использование любого источника открытого огня в лесу запрещено. Любая неосторожность с огнем — выброшенная из окна автомобиля непотушенная сигарета, разожженный в лесу костер или детская шалость могут привести к трагическим последствиям.
Кстати, в отношении нарушителей противопожарного режима могут наложить административный штраф на граждан до 4 тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч, на юридических лиц до 500 тысяч рублей.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае зарегистрировано 7 лесных пожаров В Красноярском крае нет ни одного официально разрешённого пляжа В Красноярском крае действует 4 лесных пожара
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель отказалась пускать Россию в G8336
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей31
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях132
Шойгу удивил россиян96
Украина избежала наказания за сбитый MH17110
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение