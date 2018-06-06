В одном из районов Красноярского края из-за пожаров введен режим ЧС

На территории края с 20 апреля действует особый противопожарный режим. В Мотыгинском районе из-за лесных пожаров введен режим ЧС. По информации министерства лесного хозяйства, горят леса, поврежденные сибирским шелкопрядом. Все очаги возгораний находятся далеко от населенных пунктом, поэтому угрозы для жителей района нет.

Сохраняется высокая пожарная опасность в центральных и южных районах края. Как сообщили минлесхозе, на территории края зарегистрировано восемь пожаров. Горят леса в Богучанском, Канском, Абанском, Березовском, Уярском и Ермаковском районах.

«Общая площадь возгораний — 606,8 га. Большая часть пожаров зафиксирована в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний оперативно были доставлены сотрудники Лесопожарного центра. В тушении принимают участие 177 человек, задействовано 15 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, в большинстве случаев возгорания возникли по вине жителей и из-за грозы.

Специалисты МЧС напоминают жителям, что использование любого источника открытого огня в лесу запрещено. Любая неосторожность с огнем — выброшенная из окна автомобиля непотушенная сигарета, разожженный в лесу костер или детская шалость могут привести к трагическим последствиям.

Кстати, в отношении нарушителей противопожарного режима могут наложить административный штраф на граждан до 4 тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч, на юридических лиц до 500 тысяч рублей.