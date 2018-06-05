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Полтысячи гектаров леса горит на севере Красноярского края, введен режим ЧС
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Полтысячи гектаров леса горит на севере Красноярского края, введен режим ЧС 

ТАСС 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Мотыгинском районе на севере Красноярского края, где на площади 500 гектаров горит лес, поврежденный в девяностые годы сибирским шелкопрядом. Об этом во вторник ТАСС сообщила представитель Минлесхоза региона Мария Хлыстунова.
"Там захламленная территория — горят старые шелкопрядники, появившиеся в 1996 году. Местность труднодоступная, борьбу с огнем ведет 61 человек, им на помощь по воде доставлен бульдозер. Площадь пожара — 500 гектаров", — сказала она.
Она отметила, что в десяти километрах к югу от возгорания расположен поселок Бурный, однако угрозы населенному пункту нет — ветер распространяет огонь на север.
В девяностые года этот район сильно пострадал от нашествия сибирского шелкопряда, одного из главнейших бедствий тайги. Его последствия можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если же зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам.
Ранее нашествие сибирского шелкопряда в Красноярском крае происходило в 1950-х, 1970-х и 1994-1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев.
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