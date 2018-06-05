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Пожарные эвакуируют людей из горящего ТЦ «Порт» в Казани
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Пожарные эвакуируют людей из горящего ТЦ «Порт» в Казани 

Газета.Ru 2 часа назад
В Казани загорелся торговый центр «Порт». Спасатели эвакуируют людей из горящего здания, сообщает телеканал «360».
Пожар в ТЦ вспыхнул утром вторника, 5 июня. Он расположен на Оренбургском тракте города. Сообщение о задымлении поступило в 08:22.
"Подразделения казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к ТЦ «Порт». Из-под кровли виден дым. Проводится эвакуация и разведка очага пожара", — уточнил начальник отдела по работе со СМИ ведомства Андрей Родыгин.
В ликвидации последствий происшествия задействованы 76 человек и 32 единицы техники, в том числе 60 спасателей и 19 единиц техники МЧС России.
О площади возгорания и возможных пострадавших информации пока нет.
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