Пожарные эвакуируют людей из горящего ТЦ «Порт» в Казани

Казани загорелся торговый центр «Порт». Спасатели эвакуируют людей из горящего здания, сообщает телеканал «360».

Пожар в ТЦ вспыхнул утром вторника, 5 июня. Он расположен на Оренбургском тракте города. Сообщение о задымлении поступило в 08:22.

"Подразделения казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к ТЦ «Порт». Из-под кровли виден дым. Проводится эвакуация и разведка очага пожара", — уточнил начальник отдела по работе со СМИ ведомства Андрей Родыгин

В ликвидации последствий происшествия задействованы 76 человек и 32 единицы техники, в том числе 60 спасателей и 19 единиц техники МЧС России

О площади возгорания и возможных пострадавших информации пока нет.