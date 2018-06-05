Ещё
«Горение на первом этаже»: В МЧС РТ рассказали о пожаре в ТЦ «Порт»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Горение на первом этаже»: В МЧС РТ рассказали о пожаре в ТЦ «Порт» 

Казанский репортер 38 минут назад
В ГУ МЧС по РТ оценили тушение пожара в торговом центре «Порт» на Оренбургском тракте в Казани. Площадь пожара на этот час составляет 20 квадратных метров. Горение на первом этаже здания. «Объявлен четвёртый номер вызова. Созданы 4 боевых участка», — сообщила пресс-служба управления. В тушении пожара задействованы 21 единица техники. На месте работают 80 человек личного состава гарнизона. Пострадавших в результате происшествия нет, добавил руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин. Очевидцы сообщили, что из здания были эвакуированы порядка 300 человек.
Казанский репортер: последние новости
Скорость ветра до 25 м/с: Татарстан предупредили о шквале и граде Сотни поваленных деревьев, миллионный ущерб: последствия урагана в Казани В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Калининград покраснел на картах НАТО248
Активы «Газпрома» арестованы113
Зачем Украина хвастается засухой в Крыму159
Россияне 8 лет оплачивали чужие долги за ЖКХ47
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус41
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
07:17
«Не считаю необходимым прятаться за кустами»
Политика
13:06
Активы «Газпрома» арестованы
Компании Интернет
00:45
Размер ипотеки в России побил исторический рекорд
Недвижимость
00:21
КНДР выдвинула США необычное условие
Экономика
00:15
Жуткий пожар в СПб увидели во всех районах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение