«Горение на первом этаже»: В МЧС РТ рассказали о пожаре в ТЦ «Порт» 

В ГУ МЧС по РТ оценили тушение пожара в торговом центре «Порт» на Оренбургском тракте в Казани. Площадь пожара на этот час составляет 20 квадратных метров. Горение на первом этаже здания. «Объявлен четвёртый номер вызова. Созданы 4 боевых участка», — сообщила пресс-служба управления. В тушении пожара задействованы 21 единица техники. На месте работают 80 человек личного состава гарнизона. Пострадавших в результате происшествия нет, добавил руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин. Очевидцы сообщили, что из здания были эвакуированы порядка 300 человек.