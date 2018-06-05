Крупный пожар начался на территории бетонного завода в Новосибирске 

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Пожар начался днем во вторник на территории бетонного завода № 1 в Ленинском районе Новосибирске. Слышны хлопки, площадь возгорания, по предварительным данным, 300 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"Из здания растворного узла идет дым, доносятся хлопки. Возгорание на площади 300 кв. метров, но это еще уточняется", — сообщили в МЧС.
Информация о пострадавших уточняется. Густой черный дым от пожара виден из разных районов города.