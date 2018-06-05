Крупный пожар начался на территории бетонного завода в Новосибирске

"Из здания растворного узла идет дым, доносятся хлопки. Возгорание на площади 300 кв. метров, но это еще уточняется", — сообщили в МЧС.

Информация о пострадавших уточняется. Густой черный дым от пожара виден из разных районов города.