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Крупный пожар начался на территории бетонного завода в Новосибирске
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Крупный пожар начался на территории бетонного завода в Новосибирске 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Главный региональный
НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Пожар начался днем во вторник на территории бетонного завода № 1 в Ленинском районе Новосибирске. Слышны хлопки, площадь возгорания, по предварительным данным, 300 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"Из здания растворного узла идет дым, доносятся хлопки. Возгорание на площади 300 кв. метров, но это еще уточняется", — сообщили в МЧС.
Информация о пострадавших уточняется. Густой черный дым от пожара виден из разных районов города.
ТАСС: последние новости
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