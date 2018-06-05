В Казани посетителей ТЦ эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло на первом этаже, площадь пожара составила 20 кв.м.

"Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Из-под кровли виден дым. Проводится эвакуация и разведка очага пожара", — сказал представитель МЧС.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.