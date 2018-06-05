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В Казани посетителей ТЦ эвакуировали из-за пожара
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В Казани посетителей ТЦ эвакуировали из-за пожара 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Из торгового центра «Порт» в Казани эвакуировали посетителей и сотрудников из-за пожара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Татарстану.
Возгорание произошло на первом этаже, площадь пожара составила 20 кв.м.
"Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Из-под кровли виден дым. Проводится эвакуация и разведка очага пожара", — сказал представитель МЧС.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в торговом центре на улице Задорожная в Ивантеевке произошел пожар площадью 150 кв.м. Горела мансарда и обрешетка кровли здания.
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