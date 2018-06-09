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Комплексная экспедиция Северного флота повторила путь первопроходцев Новой Земли
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Комплексная экспедиция Северного флота повторила путь первопроходцев Новой Земли 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий поход по маршрутам первых исследователей Южного острова архипелага Новая Земля, вышел к побережью Карского моря. Об этом сообщает в субботу пресс— служба флота.
"Военнослужащие выполнили главную задачу первого этапа экспедиции — повторили путь, впервые пройденный в 1883 году исследователем Новой Земли Леонидом Гриневецким, и пересекли остров Южный от побережья Баренцева моря до Карского", — сообщает пресс-служба.
Преодолев водораздел Южного острова Новой Земли, экспедиционный отряд значительно увеличил скорость движения и за сутки было преодолено около 90 километров. Марш завершился на Карской стороне Новой Земли около устья реки Савина. В общей сложности экспедиция преодолела по труднопроходимой местности более 220 километров.
С выходом на равнинную местность, где отсутствуют какие— либо ориентиры, была проведена апробация перспективных средств навигации. Поступающие на снабжение Вооруженных сил России навигаторы обеспечили необходимую в высоких широтах точность и подтвердили свою надежность.
С военными были проведены тренировки по действиям при встрече с белыми медведями. Применение сигнальных патронов, ракетниц и фальшфейеров позволяет отпугнуть хищника.
Экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня. По Южному острову архипелага военнослужащие Северного флота совершат марш протяженностью около 850 километров. На его выполнение планируется затратить более двадцати суток.
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