В Балашове пожар уничтожил гараж с машиной

Как сообщили «Новостям Саратова» в областном ГУ МЧС , тревожный вызов поступил на пульт дежурного в 04.35. Очевидцы сообщили о том, что полыхает гаража и автомобиль в микрорайоне Балашов-3. Через 25 минут, в 05:00 пожар был полностью ликвидирован.

-Площадь, уничтоженная огнем, составила 24 кв. метров. Причина ЧП сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

На тушение выезжали два пожарных подразделения — 8 человека личного состава.