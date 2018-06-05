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В Балашове пожар уничтожил гараж с машиной
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В Балашове пожар уничтожил гараж с машиной 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Балашове Саратовской области сегодня ночью, 5 июня, произошел крупный пожар.
Как сообщили «Новостям Саратова» в областном ГУ МЧС, тревожный вызов поступил на пульт дежурного в 04.35. Очевидцы сообщили о том, что полыхает гаража и автомобиль в микрорайоне Балашов-3. Через 25 минут, в 05:00 пожар был полностью ликвидирован.
-Площадь, уничтоженная огнем, составила 24 кв. метров. Причина ЧП сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет, — уточнили в МЧС.
На тушение выезжали два пожарных подразделения — 8 человека личного состава.
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