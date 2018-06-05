В Казани загорелся торговый центр

Казани загорелся торговый центр «Порт», сообщил RNS начальник группы информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Республике Татарстан Марат Рахматуллин. В настоящее время идёт ликвидация возгорания, на месте пожара работают 21 единица техники и 80 человек пожарно-спасательной службы. По его словам, из ТЦ эвакуировано 20 человек, никто не пострадал.

«Информация поступила в 8:22, сейчас идёт ликвидация возгорания, оперативно прибыли подразделения казанского пожарно-спасательного гарнизона, привлечены к тушению 21 единицы техники и 80 человек личного состава, экстренно эвакуировано сотрудниками МЧС 20 человек персонала, охраны и посетителей. Никто не пострадал», — сказал Рахматуллин.

Он также добавил, что «очаг возгорания обнаружен на первом этаже на площади 20 квадратных метров».