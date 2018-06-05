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Мексика отправила пожарных для помощи Гватемале
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Мексика отправила пожарных для помощи Гватемале 

Газета.Ru 5 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Из мексиканского штата Керетаро в Гватемалу вылетела группа пожарных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пожарной части муниципалитета Эль-Маркес.
Как отмечается, пожарные отправились в Гватемалу для того, чтобы помочь местным экстренным службам в ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго.
По данным агентства, в группу входят семь сотрудников пожарной охраны, а также поисковая собака.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 65 человек.
В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.
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