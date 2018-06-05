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Срочно: 10 человек погибли в результате оползня на северо-востоке Индии
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Срочно: 10 человек погибли в результате оползня на северо-востоке Индии 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Нью-Дели, 5 июня /Синьхуа/ — По меньшей мере 10 человек погибли в  результате оползня в штате Мизорам на северо-востоке Индии. Об этом
во вторник сообщила местная полиция. —0—
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