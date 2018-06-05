Ещё
Срочно: 10 человек погибли в результате оползня на северо-востоке Индии
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Срочно: 10 человек погибли в результате оползня на северо-востоке Индии
ИА Синьхуа
21 минуту назад
Комментарии
Нью-Дели
, 5 июня /
Синьхуа
/ — По меньшей мере 10 человек погибли в результате оползня в штате Мизорам на северо-востоке
Индии
. Об этом
во вторник сообщила местная полиция. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Число погибших в результате крушения судна с нелегальными мигрантами в Тунисе возросло до 58
Борьба с лесными пожарами в Большом Хингане продолжается
Летевший из Дохи в Тунис лайнер вынужденно сел в Баку из-за отказа двигателя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия
114
Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата»
177
Путин оценил возврат Крыма Украине
750
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
105
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой
26
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие
Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы
Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес
Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество
Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире
Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика
Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании
Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска
Армия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение