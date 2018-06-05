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СМИ сообщили о десяти погибших при сходе оползня на северо-востоке Индии
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СМИ сообщили о десяти погибших при сходе оползня на северо-востоке Индии 

РИА Новости 30 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в результате схода оползня в городе Лунглеи (штат Мизорам) на северо-востоке Индии, сообщает во вторник издание Indian Express.
Согласно этим данным, сход оползня был спровоцирован обильными дождями, которые обрушились на этот индийский регион еще в конце минувшей недели. Отмечается, что потоки грязи и камней полностью смели одно из стоявших на их пути зданий, в котором на тот момент находились люди.
После обрушения здания часть людей оказались блокированы под его обломками и, не сумев самостоятельно выбраться, скончались от полученных травм.
Как сообщил ранее метеорологический департамент Индии, с 11 апреля по 15 мая текущего года жертвами песчаных бурь и гроз в различных районах страны стали не менее 278 человек, что значительно больше, чем за весь 2017 года, когда от непогоды погибли 197 человек.
10 killed in a landslide in Mizoram… https://t.co/hiAVyHa6vn #Mizoram #landslide #destruction #Lunglei #volunteers #rain #Lunglawn
— Spokesman (@SpokesmanTweets) 5 июня 2018 г.
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